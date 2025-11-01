عمرو أديب: السوداني يذبح السوداني.. جثث الفاشر تُرى من الفضاء

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الفاشر ودارفور أصبحتا تحت سيطرة قوات الدعم السريع بعد خروج القوات الحكومية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن أكثر من نصف السكان هربوا على الأقدام لأيام، مشيرًا إلى وفيات بالجوع والإرهاق والحر.

وأضاف أن الأقمار الصناعية كشفت جثثًا حمراء بدماء تغطي الأرض، مشيرًا إلى أن الجثث كثيرة لدرجة تظهر في صور الدرونات وتصفية جسدية للمدنيين على المشاع.

وتابع أديب أن شخصًا يُدعى أبو لولو قتل بيده أكثر من 1000 مدني في يومين، مشيرًا إلى أن أبو لولو عرض فيديوهات يتباهى خلالها بقتل نساء وأطفال.

وشدد مقدم "الحكاية"، على أن قوات الدعم السريع نفذت 2000 عملية تصفية على الأقل، مشيرًا إلى فيديوهات اغتصاب لـ 25 طبيبة وممرضة في ليلة واحدة ثم قتلهن.

وأضاف: لما نتفنن في القتل بالرصاص والسكاكين والذبح والعصي، هذا يحدث في بلد عربي بالقرن الـ21، المأساة مستمرة 500 يوم دون محاسبة، قتل السوداني للسوداني بنفس الدم والعرق عار.