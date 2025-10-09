إعلان

"ربما لن تسجل كتب التاريخ تفاصيل ما جرى".. ويتكوف يُشيد بدور الرئيس السيسي في إنهاء حرب غزة

كتب : حسن مرسي

09:27 م 09/10/2025

ستيف ويتكوف والرئيس السيسي

أكد ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، أن مصر تعمل معنا ومع القطريين والأتراك من اجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ويتكوف في لقاء له مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية: "ترامب متحمس للقدوم إلى مصر وربما يحدث ذلك الأسبوع المقبل".

وأضاف: "أريد أن أقول لكم إن الأيام القليلة الماضية كانت من أكثر اللحظات قيمة في حياتي، أن نحظى بفرصة العمل معكم معًا للقيام بأشياء عظيمة للعالم، أشياء آمل أن تُسهم في إنقاذ أرواح كثيرة وأن تقود إلى سلام دائم.

وثمن ويتكوف دور الرئيس السيسي قائلًا: "لولا قيادتكم ومهارات فريقكم الفريدة، لما كنّا استطعنا تحقيق الكثير، لقد أثبتوا كفاءة استثنائية في اللحظات الحاسمة، وربما لن تسجل كتب التاريخ تفاصيل ما جرى، ولكن بدونكم، لم نكن لنصل إلى هذه النتيجة".

وأضاف: "من المهم أن نُقرّ بالشراكة التي تمت على أرض الواقع، والتي أتاحت لهذه المفاوضات أن تصل إلى خاتمة ناجحة".

ويتكوف يشيد بدور الرئيس السيسي إنهاء حرب غزة مفاوضات شرم الشيخ مبعوث ترامب للشرق الأوسط

