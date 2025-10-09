توقعات حالة الطقس.. فرص أمطار وشبورة واضطراب ملاحة غدًا

مصر تبحث تعظيم الاستفادة من 17 عنصرًا أرضيًا نادرًا بدلًا من تصديرها خامًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدً الجمعة على عدد من مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إنه يستمر غدًا الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى على:

- القاهرة والوجه البحري: 29:28.

- السواحل الشمالية: 27:28.

- شمال الصعيد: 31:30.

- جنوب الصعيد: 36:35.

وأشارت الهيئة إلى وجود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا.

كما حذرت من شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضح الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

وتوقت الهيئة، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50-60) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.



