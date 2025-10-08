السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مفاوضات مهمة تُعقد حاليًا في شرم الشيخ بهدف إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم أي مسار يؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة له اليوم في احتفال تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة، إن "هناك جهودًا تُبذل الآن من جانب مصر وعدد من الأطراف الدولية، بينها وفود مصرية وقطرية وأمريكية، إضافة إلى مبعوثين إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل وفده إلى شرم الشيخ، وقد وصلوا أمس برسالة قوية تدعو إلى إنهاء الحرب".

وأضاف الرئيس: "الكلام الذي وصلني مشجع جدًا، وأعلنه أمام الجميع لأن مصر كانت حريصة طوال عامين على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية"، موضحًا أن مصر "تدعم أي جهد مخلص لتحقيق السلام وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ووجّه السيسي رسالة إلى الرئيس ترامب، قائلاً: “أقدّر دعمك وإرادتك الحقيقية لإنهاء الحرب، وأدعوك لحضور المراسم في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

واختتم الرئيس بتأكيده أن "هذه الجولة تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها لإنهاء الحرب، وفتح الطريق أمام حل الدولتين الذي سيكون ممكنًا بعد وقف إطلاق النار".