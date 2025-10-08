تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين في مصر يشهد نقلة نوعية تهدف لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة، بما فيها مسابقة تعيين 30 ألف معلم، أدت إلى تحقيق الاكتفاء

قال الإعلامي باسم يوسف إن قوة الرواية الإسرائيلية في الغرب لم تنبع من السياسة أو الأوساط الأكاديمية، بل من خلال القوة الناعمة التي اعتمدت على الفن والثقافة

أعرب الإعلامي باسم يوسف عن سعادته بعودته للظهور على شاشة التلفزيون من خلال شبكة قنوات ON، التي شهدت أول ظهور له منذ سنوات

حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من مؤشرات خطيرة تهدد استمرارية المربين في السوق المصري نتيجة التراجع الأخير في أسعار الدواجن، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وضع خطة لوجستية شاملة قبل التطبيق الكامل لقرار منع تداول الدواجن الحية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن زيادة أسعار البنزين.