سيظل علمه الغزير باقيًا.. كيف نعى الرئيس السيسي د.أحمد عمر هاشم؟

كتب : محمد عبدالناصر

02:56 م 07/10/2025

الدكتور أحمد عمر هاشم والرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال السيسي عبر صفحته على "فيسبوك": تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالِم الجليل والداعية الكبير، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالعطاء، في خدمة الدين والعلم، وسيظل علمه الغزير باقياً وراسخاً على مر الزمان".

وتابع:"رحم الله العالم الجليل وأسكنه فسيح الجنان، وأتقدم لأسرته وذويه وكافة تلاميذه من أبناء الوطن وخارجه، بخالص التعازي والمواساة".

أحمد عمر هاشم وفاة أحمد عمر هاشم الرئيس السيسي

