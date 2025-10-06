إعلان

محافظ القاهرة: حملات يومية لإعادة الانضباط بمحيط ميدان رمسيس

كتب : محمد نصار

03:53 م 06/10/2025
    حملات يومية لإعادة الانضباط (6)_6
    حملات يومية لإعادة الانضباط (4)_4
    حملات يومية لإعادة الانضباط (2)_2
    حملات يومية لإعادة الانضباط (17)_17
    حملات يومية لإعادة الانضباط (16)_16
    حملات يومية لإعادة الانضباط (3)_3
    حملات يومية لإعادة الانضباط (5)_5
    حملات يومية لإعادة الانضباط (13)_13
    حملات يومية لإعادة الانضباط (12)_12
    حملات يومية لإعادة الانضباط (10)_10
    حملات يومية لإعادة الانضباط (1)_1
    حملات يومية لإعادة الانضباط (11)_11
    حملات يومية لإعادة الانضباط (15)_15

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال نقل مواقف السيارات العشوائية للموقف الجديد، ونقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة بهدف إعادة الانضباط للمنطقة، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان، مع عمل صيانة لإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء في الميدان.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم عمل حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

إبراهيم صابر حملات يومية إعادة الانضباط ميدان رمسيس

