بالأسماء.. 7 مرشحين في قائمة شمال سيناء ضمن "القائمة الوطنية"



كشفت مصادر حزبية عن الأسماء النهائية لمرشحي محافظة شمال سيناء ضمن "القائمة الوطنية" لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم ممثلين لعدد من الأحزاب الكبرى، أبرزها مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، وحماة الوطن.



وجاءت الأسماء كالتالي:



علي الجعيل – قائمة حزب الجبهة الوطنية



عادل الكاشف – قائمة حزب الجبهة الوطنية



موسى إسليم أبو عكيرش – فردي حزب الجبهة الوطنية



إبراهيم أبو شعيرة – قائمة حزب حماة الوطن



سعيد العماري – قائمة حزب مستقبل وطن



المهندس أحمد القصلي – فردي حزب مستقبل وطن



فاطمة عباس – قائمة حزب الجبهة الوطنية



وتأتي هذه الأسماء في إطار المشاورات الجارية بين الأحزاب المكونة لـ"القائمة الوطنية" قبل إعلان التشكيل النهائي، وسط ترقب لحدوث تغييرات محدودة حتى اللحظات الأخيرة.









