بعد مرض "HFMD".. إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

أعلنت جامعة الأزهر، إدراج خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بنين بأسيوط، ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025م لأفضل 2% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا علميًّا"، وذلك استنادًا إلى قاعدة بيانات Scopus العالمية.

ويعتمد تصنيف جامعة ستانفورد يعتمد على عدد الاستشهادات البحثية ومؤشر (H)، ومؤشر التأليف المشترك (HM)، والاستشهادات في جميع المجالات العلمية، إضافة إلى المؤشر المركب (C-Score).

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، اليوم، أن القائمة ضمن كلاً من:

- الدكتور أحمد عبدالفتاح عبداللطيف – أستاذ الصيدلانيات والتقنية الصيدلية (المعار بجامعة القصيم – السعودية).

- الدكتور عماد حسنين الشيخ – أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم.

- الدكتور فارس السيد – أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم (المعار بجامعة العقبة – الأردن).

- الدكتور محمد أبوالقاسم الدويك – أستاذ مساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

- الدكتور باهر سالمان – مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

وتقدم الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بخالص التهنئة إلى العلماء المتميزين، مشيداً بجهودهم البحثية التي أسهمت في رفع اسم جامعة الأزهر محلياً ودولياً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص إدارة الجامعة على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على تحقيق الريادة والتنافسية العالمية.