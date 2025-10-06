كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أهمية المتابعة الدورية لأعمال توزيع الأسمدة الزراعية الصيفية المدعمة، لضمان تقديم خدمات لائقة للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا للقطاع الزراعي ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، بحسب بيان، الاثنين، إلى أنه تم تكليف لجان متخصصة من مديرية الزراعة بالقيام بجولات ميدانية على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي داخل مراكز المحافظة، لمتابعة آليات الصرف ومراقبة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية ومبيدات حشرية، والتأكد من انضباط المنظومة وفق القواعد المنظمة.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية بكل السبل الممكنة، باعتبارها أساس الأمن الغذائي، مع السعي الدائم نحو تطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للفلاحين والمزارعين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بتوزيع الأسمدة أو احتكارها أو بيعها خارج المنظومة الرسمية، موضحًا أن تلك المواد مدعمة من الدولة لصالح المزارعين.

ووجه النجار بضرورة المتابعة الدقيقة لمخازن الجمعيات الزراعية، والتأكد من توافر الكميات المقررة في التوقيتات المناسبة لضمان كفاءة موسم الزراعة واستقرار العملية الإنتاجية.

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أنه تم متابعة أعمال تسليم الأسمدة بالجمعيات الزراعية في عدد من المناطق، شملت ناهيا بكرداسة، وشبرامنت ومنيل شيحة بمركز الجيزة، والمرازيق بالبدرشين، والبليدة وجرزا بالعياط، وأبو غالب بمنشأة القناطر، وغمازة الكبرى بالصف.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الجولات تأتي في إطار خطة مديرية الزراعة بالجيزة للمرور الميداني المستمر على الجمعيات، بهدف ضبط عملية التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة وتحقيقًا لمبدأ العدالة في توزيع الأسمدة المدعمة.

