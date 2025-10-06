كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي الجديد للأئمة والواعظات، بمسجد العلي العظيم بألماظة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وذلك في إطار الرؤية العلمية والتطويرية الشاملة للوزارة، الهادفة إلى بناء جيل من الأئمة والواعظات يجمع بين الأصالة والتجديد.

ويضم البرنامج خمس دورات علمية متكاملة تشمل: الدورة المنهجية في العلوم الشرعية والعربية، ودورة أساسيات اللغة العربية، ودورة تفنيد الفكر المتطرف، ودورة مداخل العلوم، ودورة مفاتيح العلوم للواعظات، بما يسهم في رفع الكفاءة العلمية واللغوية والفكرية للمشاركين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والفكري للأئمة والواعظات، وتزويدهم بأحدث المعارف والأدوات العلمية التي تمكّنهم من التعامل مع قضايا العصر ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب علمي رصين.