كتبت -داليا الظنيني:

نفى وزير العمل محمد جبران، صحة التقارير المتداولة حول تدني إنتاجية العامل المصري، التي تزعم وصولها إلى 30 دقيقة يوميا، واصفا هذه التقارير بأنها ظالمة.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ أيّده في الرأي محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الذي أكد أن إحصائيات قلة إنتاجية العامل "غير مستندة إلى وقائع حقيقية".

وفي رده على تساؤل الحديدي حول وعود تحويل العقود إلى دائمة للمنشآت المخالفة (حتى للعامل الذي يعمل يوماً واحداً بدون عقد)، أوضح الوزير أن القانون أعطى الفرصة لصاحب العمل لتحديد نوعية العقود، لكنه في الوقت ذاته: وضع "معايير وضوابط صارمة" لضمان حماية العامل وعدم استغلاله أو تركه بلا ضمانات.

ورد الوزير على الجدل المثار حول تخفيض نسبة العلاوة الدورية السنوية من 7% إلى 3%، رافضاً الانتقادات التي تزعم أن النسبة الجديدة أقل، ومازحاً بالقول: "وزير العمل لا يمكن يبقى ظالم".

وشدد جبران على أن النسبة الجديدة "أكثر عدالة"، موضحاً الآلية التي تجعلها ميزة أكبر للعمال، قائلا: النسبة الجديدة (3%) تُطبق على الأجر الشامل (إجمالي الأجر)، وليس الأجر الأساسي.

أكد الوزير، أن احتساب الـ3% على الأجر الشامل يجعل قيمتها في الواقع "أعلى من 7% على الأجر الأساسي".