أسامة شرشر يعلن: لن أخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لهذه الأسباب

أعلن الكاتب الصحفي والنائب السابق أسامة شرشر، رفضه الترشح لعضوية مجلس النواب، مؤكدا أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، بسبب وجود تحفظات حقيقية لديه تمنع نجاح المرشحين المستقلين.

وقال شرشر في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقد قدمنا كل شيء لهذا الوطن الغالي ولهذا الشعب الذي نعرف جيناته الحضارية ولكن اللحظة الحالية غير مواتية لخوض الانتخابات.

وأضاف شرشر: رأينا أداء مجلس النواب الماضي على مدار خمسة سنوات، لم يكن على المستوى المطلوب وما رأيناه مؤخرا من رجوع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب بقرار رئاسي خير دليل.

ولفت شرشر إلى أن الانتخابات على طريقة القوائم المغلقة دون وجود مكان للمستقلين في الانتخابات، أمر يمكن أن يفرز نوابا لا يعبرون عن إرادة الناس والجماهير، ونحن لا نريد حصانة نحتمي خلفها وإنما نريد أن نكون صوتا للوطن والمواطن.

