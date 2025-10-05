إعلان تحريري

أعلنت مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، إحدى أكبر المؤسسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن توثيق علاقتها مع مايو كلينك.

تهدف هذه الخطوة لنقل أحدث الخبرات الطبية العالمية إلى مصر والمنطقة، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وتحسين تجربة المرضى، في إطار توجه يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وبذلك تعزز السعودي الألماني الصحية مكانتها لتصبح أكبر عضو في المنطقة العربية ضمن شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، مما يعكس التزام المجموعة الراسخ بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، وتحقيق نتائج استثنائية في كل من مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، شهد فندق والدورف أستوريا، حفل التوقيع على اتفاقية توثيق العلاقات بحضور قيادات "السعودي الألماني الصحية" وكبار أطباء المجموعة، إلى جانب وفد من "مايو كلينك"، ووفد حكومي رفيع المستوى على رأسه معالي الأستاذ/محمد جبران، وزير العمل، والأستاذ الدكتور/ حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي نيابة عن معالي الأستاذ الدكتور/خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور/عمر شريف، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نيابة عن معالي الأستاذ الدكتور/محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعاون في القطاع الصحي، ودوره في تحقيق نقلة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية.

وخلال مراسم التوقيع على اتفاقية التعاون، أكد الأستاذ مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية أن هذا التعاون لا يُعد مجرد علاقة تقليدية، ولكنها تمثل التزامًا طويل الأجل بتقديم رعاية طبية تضاهي أرقى المستويات العالمية، مضيفًا: "تسعى المجموعة لجعل المريض في مركز اهتمامها وقلب استراتيجيتها، بحيث يتمكن كل مواطن من الحصول على علاج متطور دون الحاجة لمغادرة وطنه. لذا يُمثِّل هذا التعاون أكثر من مجرد علاقة مُشتركة مع مايو كلينك، إنه وعدٌ نقطعه على أنفسنا تجاه مرضانا ومجتمعنا، عن طريق فتح آفاق جديدة تتيح رعاية صحية استثنائية للجميع. إننا نعمل معًا؛ لضمان حصول كلِّ مريض على أعلى معايير الرعاية هنا في وطنه، في تجسيدٍ حيٍّ لالتزامنا بمبدأ >نرعاكم كأهالينا<".

أضاف البترجي: "تفخر مجموعة السعودي الألماني بكونها أكبر مجموعة صحية ضمن أعضاء شبكة رعاية مايو كلينك في المنطقة. ومع حلول 2030، تشمل رؤيتنا أن نصبح مجموعة المستشفيات الخاصة رقم 1 للرعاية الصحية في مصر والسعودية والإمارات والمنطقة من حيث جودة الخدمات والتميز الطبي"

من جانبه أوضح الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي للمجموعة في مصر وشمال أفريقيا: "بدأ تعاوننا مع "مايو كلينك" عام 2019 من خلال المستشفى السعودي الألماني– القاهرة، قبل أن تمتد لاحقاً لفروعنا في المملكة والإمارات. فالآن يمكن لأطبائنا عن طريق هذه العلاقة التواصل المباشر مع نظرائهم في مايو كلينك لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات العلاجية، والمشاركة في برامج تدريبية متقدمة تسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم. نعمل أيضًا مع مايو كلينك على تصميم برامج للتطوير السريري المتخصص بما يتيح لمرضانا الحصول على مصادر توعوية وتثقيفية موثوقة تدعم وعيهم وتساندهم في رحلتهم العلاجية، وتعزيز قدرتنا على استقطاب المرضى من مختلف الدول التي تواجه تحديات في السفر إلى الوجهات الغربية، وهو ما يعزز من موقع مصر كوجهة موثوقة وميسرة للسياحة العلاجية".

أضاف الدكتور إريك مور، المدير الطبي لمايو كلينك إنترناشيونال، وأخصائي جراحة أورام الرأس والرقبة: "إن علاقتنا مع مجموعة السعودي الألماني الصحية تعكس التزامنا المشترك بالارتقاء بالرعاية الصحية من خلال تبادل المعرفة وبرامج التطوير السريري، حيث نعمل معًا على رفع معايير الرعاية الصحية وتقديم قيمة حقيقية للمرضى والمجتمعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط"

وخلال حضوره مراسم التوقيع، قال معالي الأستاذ/محمد جبران، وزير العمل المصري: "إنّ الاتفاقية الاستراتيجية بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك الأمريكية تمثل نقلة نوعية للقطاع الطبي المصري من شأنها استقدام أحدث الخبرات والممارسات الطبية والابتكارات العالمية لمصر ودول المنطقة، وهو ما يُمكّن المرضى من الحصول على أعلى معايير الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 الساعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديمها. من ناحية أخرى يُعد هذا التعاون نموذجًا للتكامل البحثي والتطبيقي، ويؤكد التزام الطرفين بتبادل المعرفة وتطوير الممارسات الطبية ورفع جودة الرعاية الطبية بما ينسجم مع السياسات الحكومية والمبادرات الرئاسية المصرية الداعمة للاستثمار الصحي وتطوير مهارات الكوادر الطبية. إننا نثمن هذه الشراكة التي تعزز مكانة مصر الإقليمية، وتدعم التنمية البشرية وتفعّل البحث الطبي المستدام، مع توفير بيئة عمل منتجة ومتطورة للكوادر الطبية، وتحقيق التوازن والعدالة في منظومة العمل والاستثمار، وأخيرًا دعم تطلعات المواطنين في تلقي خدمات صحية متقدمة"

ومن خلال هذه العلاقات المثمرة، ستعمل المجموعة بالتعاون مع مايو كلينيك على وضع برامج للتطوير السريري المتخصص في مجال رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تُعد من أبرز التحديات الصحية في المنطقة. وسيتولى خبراء مايو كلينك إجراء تقييمات سنوية شاملة في مستشفيات "السعودي الألماني الصحية"، والمشاركة في وضع خطط التطوير الاستراتيجي الهادفة إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير المهارات القيادية والسريرية. ومن المقرر أن تُطبق هذه الخطط على شبكة مستشفيات المجموعة كافة بما يضمن توحيد المعايير وتقديم رعاية صحية وفق أرقى المقاييس العالمية.

إنّ هذه العلاقة تجسد فكرة بسيطة، ولكنها قوية في مغزاها: فعندما يتم دمج الخبرات العالمية والشغف المحلي بالخدمات الطبية المتقدمة، تصبح الرعاية الصحية فائقة الجودة أمرًا سهل المنال.