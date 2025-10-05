النقل تناشد المواطنين دعم التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق

52 عامًا على معركة الكرامة.. دور شركات الإنتاج الحربي في حرب أكتوبر المجيدة

دعت وزارة النقل، المواطنين إلى المشاركة الفعالة في جهود التوعية بالسلوكيات الخطرة والسلبية التي تصدر عن بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل والمواصلات العامة.



يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها النقل تحت شعار «سلامتك تهمنا»، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر السلوكيات السلبية التي تصدر عن بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل والمواصلات العامة وتتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وإزهاق الأرواح،

وشددت الوزارة، على ضرورة تجنب الممارسات التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة، ومن أبرزها:

- عدم التزام المشاة بعبور الطرق من الأماكن المخصصة، وإهمال بعض السائقين ارتداء حزام الأمان.

- عدم إجراء الفحص الدوري للمركبات أو التأكد من سلامة الفرامل والإطارات.

- عدم الالتزام بالحارات المرورية والمسافات الآمنة بين السيارات.

كما حذّرت من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وإلقاء المخلفات على الطرق، وزيادة الحمولات عن الحد المسموح، والسير بسرعات زائدة أو عكس الاتجاه، فضلًا عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأكدت وزارة النقل، أن الالتزام بالإرشادات المرورية لا يقتصر على تجنب المخالفات والعقوبات القانونية، بل يُعد سلوكًا حضاريًا يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.