رئيس جهاز المخلفات يتابع سير العمل بالمدفن الصحي بالعبور

كتب- محمد نصار:

أجرى ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور الخاص بمخلفات محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، حيث تفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمدفن.

أثناء الزيارة، تم تحرير محضر ضد إحدى الشركات التي تقوم بإلقاء مخلفات صناعية داخل الموقع، كما تم التشديد على مسؤولي محافظة القليوبية بالاهتمام بعملية الفرد والتغطية أولًا بأول للمدفن الصحي منعًا لحدوث أي اشتعالات أو حرائق وضرورة السيطرة على الموقع.

كما تم التأكيد على السيارات التي تقوم بنقل المخلفات بالتغطية، وضرورة حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأجرى ياسر عبد الله، جولة تفقدية داخل المدفن الصحي بالجزء الخاص بمحافظة القاهرة، والذي تديره إحدى شركات القطاع الخاص، حيث تم التشديد على الشركة بضرورة الاهتمام بعملية الفرد والتسوية والتغطية وفق الكود المصري الخاص بتشغيل المدفن الصحي، مشددًا على ضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن في المخلفات، والتأكيد على توافر الاشتراطات البيئية في المدفن.

واستكمل ياسر عبد الله، جولته بزيارة مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة السلام، حيث تم التنبيه على مسئولي المصنع بضرورة المعالجة أولًا بأول للمخلفات، وتجنب أي تراكمات داخل المصنع وتوجيهم بمشاركة المدفن الصحي بالعبور، كما تم تحرير عدة محاضر للمخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وشدد رئيس جهاز المخلفات، على جودة المخرجات الناتجة عن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام من الـRDF الموجه لمصانع الأسمنت، الناتج عن تدوير المكون العضوي، وتوجيهه لأراضي الإصلاح الزراعي، كما قام بمعاينة المعمل الخاص باختبار جودة المنتجات التابع للشركة المشغلة لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام.

