"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان



جددت تصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الجمعة، الحديث حول حديقة الحيوان بالجيزة.



وكشف وزير الزراعة، في تصريحات تلفزيونية، أمس، عن إعدام 13 أسدًا بحديقة حيوان الجيزة، إثر إصابتهم بمرض معدٍ وخطير.



وفي سياق متصل، تتواصل أعمال التطوير الشاملة بحديقة الحيوان، حيث يستهدف المشروع رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل الحديقة، إلى جانب تجهيز أماكن عرض حديثة للحيوانات توفر بيئة صحية وآمنة لها.



كما يتم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع معايير الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات، فضلًا عن الحفاظ على التراث التاريخي والحدائق النباتية، ليحظى الزوار بتجربة ترفيهية فريدة.



وقال هيوسكو، الخبير الاستشاري في حدائق الحيوان، إن مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يعد من أضخم المشروعات في المنطقة، معربًا عن حماسه الكبير للمشاركة فيه.



وأكد "هيوسكو"، في تصريحات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه سيصبح واحدًا من أفضل المشاريع العالمية في مجاله، قائلًا: "أود أن أبدأ بتقديم شركتنا "حدائق" فنحن شركة مصرية 100% ويشرفنا أن نتولي مشروع تطوير حديقة الحيوان".



وشدد على أن الشركة، حرصت على التعاون مع الحكومة لضمان توفير أفضل سبل الرعاية للحيوانات خلال فترة التطوير، حيث تم نقل جزء منها إلى حدائق حيوان آمنة داخل مصر.



كما أشار إلى تجهيز أماكن خاصة للحيوانات التي بقيت داخل الحديقة، مع توفير تغذية مناسبة، ورعاية بيطرية مستمرة، ووسائل رفاهية تضمن سلامتها.



اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026