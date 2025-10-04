الري: انطلاق أسبوع القاهرة الثامن للمياه 12 أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن الاستعدادات النهائية جارية لانعقاد أسبوع القاهرة الثامن للمياه خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك وفقًا لتقرير قدمه المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي للأسبوع، إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وأكد الدكتور سويلم، في بيان اليوم، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة علمية وحوارية دولية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا.

كما شدد على مواصلة العمل لتيسير جميع الإجراءات التنظيمية والتسجيل، بما يضمن مشاركة واسعة وسلسة من الأفراد والمنظمات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه.

وأوضح التقرير، أن الأسبوع يشهد مشاركة 95 منظمة دولية وإقليمية، وتسجيل 125 جلسة، أبرزها: اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والجمعية العامة والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والاجتماع الوزاري للجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، واحتفالية اليوبيل الذهبي (50 عامًا) للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه، ومنتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمنتدى المصري الهولندي للمياه.

وفي المجال العلمي، استقبلت اللجنة العلمية للأسبوع 203 ملخصات بحثية، جرى قبول 49 ورقة بحثية وملخصًا مطولًا، حيث سيتم تنظيم 5 جلسات علمية لعرض 34 بحثًا، إلى جانب جلسة خاصة لعرض 15 بوسترًا علميًا، بما يوفر منصة تفاعلية لتبادل المعرفة.

كما يتضمن الأسبوع عدة مسابقات للشباب والطلاب، منها مسابقة "أطروحة الثلاث دقائق"، ومسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"، ومبادرة "على القد"، إلى جانب المسابقة القومية الثامنة لترشيد استهلاك المياه المخصصة للمزارعين.

أما المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع، فقد شهد إقبالًا متزايدًا، حيث حجزت 22 شركة ومنظمة مساحات لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات المياه والمناخ، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.

