كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر لديها سياسة خارجية قائمة على المبادئ والقيم واحترام القانون الدولي، وأنها لا تتأمر ولا تهدد أو تستخدم القوة تحقيقا لمصالحها، وأنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الدول الصديقة إعمالًا لصالح الشعوب، بحسب بيان متحدث الرئاسة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على استمرار الموقف المصري الداعم لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لمسار الدوحة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة “إم 23”، مؤكدًا أن مصر تدعم كل ما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار داخل الكونغو, وفقا لبيان المتحدث.

كما أكد المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي ناقش خلال استقباله فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور وزير الري تطورات ملف مياه النيل والتعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكونغو في هذا الشأن، وضرورة إعمال مبدأ التوافق بين الدول المتشاركة في الأنهار الدولية العابرة للحدود، باعتباره ضمانًا لتحقيق المصالح المشتركة دون أن يشكل عائقًا أمام التنمية وتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية. وفي هذا الإطار.