الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الكونغو وسلامة أراضيها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية؛ وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الكونغولي إيليبي مانديمبويولاند، وزيرة الثقافة والفنون والتراث، والسفير كاسونغو موسينغل جان باتست، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، وماندونغو بولا كومبو، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بشقيقه الرئيس تشيسيكيدي، مثمنًا مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والكونغو الديمقراطية.

كما أعرب الرئيس عن تطلعه لاستقبال الرئيس تشيسيكيدي مجددًا في زيارة ثنائية مرتقبة، في إطار مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن بالغ تقديره للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال، وعلى الدعم المستمر الذي تقدمه مصر للكونغو الديمقراطية، مشيدًا بتطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعكس حرص مصر على دعم جهود التنمية في إفريقيا، ولا سيما في دول حوض النيل.