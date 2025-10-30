كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التصعيد الإسرائيلي في غزة يُشكّل خرقًا متكررًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 13 أكتوبر.

وقال أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية": إن إسرائيل تفتقر للجدية في الالتزام أو الانتقال للمرحلة الثانية مشيرا إلى أن تل أبيب تتذرع بملف 13 جثة إسرائيلية داخل القطاع.

وأشار أحمد، إلى أن الجانب الأمريكي يعترف بصعوبة الوصول إليها ميدانيًا، لكن إسرائيل تمنع دخول المعدات الخاصة، مما يُطيل الأزمة مؤكدا على أن الوسطاء، خاصة مصر وقطر مع أمريكا، يتحركون بقوة لتثبيت التهدئة.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى إرسال مصر فرقًا ومعدات لإغلاق ملف الجثث، لافتا إلى أن نتنياهو يرفض المرحلة الثانية لأنها تشمل إعادة إعمار غزة.

وشدد خبير العلاقات الدولية، على ضرورة استضافة القاهرة مؤتمرًا دوليًا في نوفمبر لدعم الإعمار واعتباره فرصة للتهدئة الدائمة.

