أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر أن قناة Nasser TV عادت إلى جمهورها بعد إقدام إدارة موقع "يوتيوب" على إغلاقها بشكل وصفه بـ"التعسفي".

وقال عبدالحكيم في بيان صحفي: لقد حاولت بعض القوى أن تُسكت صوت الحق، فأقدمت إدارة موقع "يوتيوب" على إغلاق قناة Nasser TV بشكل تعسفي، في محاولة لطمس الحقيقة ومنع الأجيال الجديدة من سماع التاريخ من صانعه نفسه؛ الزعيم جمال عبد الناصر.

وأضاف: الحقيقة لا تُمحى، والرسالة لا تُوقفها قرارات جائرة. واليوم، تعود قناة Nasser TV إلى جمهورها أقوى مما كانت، لتواصل دورها كمنبر حر يقدم التاريخ بصوت قائده، ويكشف الأكاذيب التي دأبت قوى التزييف على نشرها، ويصحح الحقائق التي حاولوا تشويهها لعقود.

وتابع: قناة Nasser TV ليست مجرد قناة، بل عهد وميثاق مع الجماهير العربية التي تؤمن بأن صوت عبد الناصر سيبقى حياً، يواجه الباطل ويضيء الطريق أمام كل باحث عن الكرامة والعدل والحرية.

وختم: أود في هذه اللحظة أن أوجّه خالص الشكر والتقدير لفريق العمل بالقناة، خاصة القائمين على النواحي القانونية والتكنولوجية، الذين خاضوا هذه المعركة بإيمان وإصرار حتى عاد صوت عبد الناصر ليصل إلى الأمة من جديد.

