حدث في 8 ساعات| إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا ومصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استقبل بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل تعزيز هذا التعاون في مجال الموارد المائية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا "ليس على النيل".. تعرف على نسبة البناء وأكبر الدول ضررًا

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تأثير سد كويشا الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية بناءه مؤخرًا، على الأمن المائي بالمنطقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من عبوات "غير مطابقة" لمحلول الغسيل الكلوي

حذرت هيئة الدواء من عبوات غير مطابقة للمواصفات لمحلول يستخدم في جلسات الغسيل الكلوي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صورة.. نص الدعوة الرسمية للرؤساء والملوك لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

بدأ العد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه السبت المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

المتحف المصري الكبير.. صورة نادرة للحظة وضع حجر الأساس

نشر أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لحظة وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5 اتفاقات جديدة بين مصر وهولندا لحماية سواحل المتوسط ومساندة صغار المزارعين

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل تعزيز هذا التعاون في مجال الموارد المائية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حركة المحليات الجديدة تشمل تعيين ونقل رؤساء مدن وأحياء بـ11 محافظة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تفاصيل الحركة السنوية للمحليات، والتي تضمنت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي ودعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي" خلال فعاليات مؤتمر الإنكوساي الـ 25 بشرم الشيخ

تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، من البرازيل لمدة 3 سنوات لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الرقابي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة، بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين، اليوم الأربعاء بمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا