اتحاد الغرف السياحية: المتحف الكبير يرفع السياحة الثقافية بنسبة 30%

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن توقعات بحدوث طفرة كبيرة في أعداد الوافدين، مرجحاً أن تشهد السياحة الثقافية زيادة بنسبة تصل إلى 30% بدءًا من العام المقبل، بفضل الجهود المبذولة لتطوير القطاع وافتتاح المتحف المصري الكبير .

وأكد عبد العال، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف الكبير سيكون أحد أهم المقاصد الثقافية في العالم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ برامج سياحية متنوعة تتيح للزوار دمج زيارة المتحف مع المناطق الأثرية المحيطة.

شدد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية على أن منطقة الأهرامات والمتحف الكبير تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة بالتعاون مع كبرى الشركات، وتشمل إنشاء: مطاعم متنوعة ومطاعم سريعة،ومراكز تسوق ومناطق ترفيهية.

وتابع: ويهدف هذا التطوير إلى تشغيل المنطقة بالكامل وتقديم تجربة متكاملة ومميزة للزوار.

أشار عبد العال إلى أن مطار سفنكس الدولي، الواقع على الطريق الصحراوي، سيلعب دورًا محوريًا كـ بوابة رئيسية لاستقبال زوار المنطقة، ما يسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي ضوء التوقعات بارتفاع الأعداد، دعا عبد العال إلى الإسراع في الاستثمار الفندقي لضمان استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك حضارة فريدة وتاريخًا لا مثيل له، ما يستوجب أن تتصدر البلاد المشهد العالمي في قطاع السياحة الثقافية.

