أحدث صور الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف الكبير قبل افتتاحه رسميًا

كتب : محمد أبو بكر

08:56 م 29/10/2025
واصلت محافظة الجيزة، جهود تطوير الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير، قبل افتتاحه رسميًا خلال الأام القليلة المقبلة.

وقالت "الجيزة": نواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، وجعلها في أبهى صورة لها.. تخطيط وتجميل ورفع كفاءة على أعلى مستوى؛ استعدادًا للحدث العالمي الذي يترقبه العالم".

يذكر أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي سياق متصل، أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير الجيزة الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران افتتااح المتحف المصري الكبير

