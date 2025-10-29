فجر الإعلامي باسم يوسف مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن إسرائيل تبتز رؤساء أمريكا من خلال الفضائح.

وقال باسم خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": "طلعت مع بيرس مورجان وفضل يسفه في علاقة رؤساء أمريكا وعلاقتهم بجيفري إبيستن، وجبت له مقالات وكتب، ولكن بعدها بكام شهر كذا برنامج مستقل في أمريكا اتكلموا عن ابتزاز إسرائيل لرؤساء أمريكا علنا من خلال شرائط جنسية خاصة أنه كان يعمل مع الموساد باعترافه هو شخصيا".

وأكمل يوسف: "وسائل الإعلام تتحدث كثيراً عن ابستين عادي ولكنهم لا يتحدثون عن علاقته بإسرائيل، مؤكداً أن ابستين كان قوادا وتاجرا للرقيق الأبيض، وكان محبوسا وذهب إلى إسرائيل، واللي يخضك إن الناس كلها بتتكلم عادي على ناس لازالت في مناصبهم عادي".

