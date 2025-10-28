أحمد موسى يطالب بـ"خطة مرورية" لتسهيل الحركة في افتتاح المتحف الكبير

كتبت -داليا الظنيني :

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضرورة إعداد خطة مرورية واضحة، وتوفير طرق بديلة للطريق الدائري، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وأكد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، على الأهمية القصوى لهذا الأمر لضمان انسيابية حركة المرور يوم الافتتاح، داعياً إلى تيسير الطريق المؤدي لمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى استعداد جميع العاملين بالمدينة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي يوم السبت المقبل.

شدد موسى على أهمية تيسير حركة ضيوف مصر القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الافتتاح. وقال: "أتمنى تكون فيه خريطة مرورية يوم السبت غير الدائري، وأتمنى من الناس متشغلش الدائري ونترك هذه الساحات للقادة والزعماء اللي جايين يشاركونا الفرحة" .

كما وجه الإعلامي أحمد موسى نصيحة للزوار بالحفاظ على الآثار داخل المتحف، قائلًا: "بلاش نمسك الآثار ومحدش يقرب منها لأنها بتتأثر، اتفرج واتصور لكن حافظ على الأثر".