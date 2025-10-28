رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي

القاهرة - مصراوي:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، حيث من المقرر أن يشارك صباح غد الأربعاء في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحضر الفعاليات فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة (الانتوساي)، رئيــس محكمة الحســابات الفيدراليــة البــرازيلية، والدكتــورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة.