"مدبولي" يوجه بوضع شاشات عرض بالمحافظات لبث افتتاح المتحف الكبير



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.



وتحدث رئيس الوزراء، عن الاستعدادات الجارية على قدم وساق لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير.



وأشار إلى أن هذه الاحتفالية التي يترقبها العالم ستعكس حجم ومكانة مصر وريادتها في العديد من المجالات التنموية والثقافية، فضلًا عما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من حجم بناء وعمران وتنمية في العديد من القطاعات والمجالات.



وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما يحوي من كنوز وآثاره، سيسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر، للاستمتاع والتعرف على تاريخ هذه الدولة العظيمة.



وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد على المحافظين بأن تكون هناك شاشات عرض كبرى، بحيث تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات هذا الحدث المهم الذي سيشهد حضورًا رفيع المستوى من الرؤساء وكبار المسؤولين الدوليين.



