مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد العملية الإنتاجية بـ"حلوان للصناعات الهندسية"

كتب : أحمد السعداوي

12:38 م 28/10/2025

جانب من الزيارة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال جولة مفاجئة اليوم الثلاثاء، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)؛ للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بالشركة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد خطوط الإنتاج والورش بالشركة؛ حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

واستمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كل التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.


وشدد صلاح على ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وفي هذا الصدد أصدر الوزير عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات ومعايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب تأكيد ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تتمثل مهمتها الأساسية في توفير مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

