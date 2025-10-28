وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع مقاطعة سيتشوان الصينية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة سيتشوان الصينية برئاسة تيان شيانج لي، رئيس لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وما بو، الأمين العام للجنة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات المقاطعة، وعمر وانج نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين بالقاهرة، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

في مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض، بـ"تيان شيانج لي"، خلال زيارتها الحالية للقاهرة والوفد المرافق لها، معربة عن تقديرها للروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والصين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وبصفة خاصة المرتبطة بقطاعات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بالشكر لرئيسة لجنة المؤتمر الاستشاري الصيني على حفاوة الاستقبال والتنظيم الناجح الذي شهدته خلال زيارتها للصين العام الماضي لحضور مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية بمشاركة محافظ الأقصر والذي عقد في مقاطعة سيتشوان.

وأكدت د. منال عوض، رغبة الوزارة في تعميق الروابط الثقافية والعلمية وتوسيع برامج التبادل التعليمي والتدريبي لكوادر الإدارة المحلية وزيادة منح الدراسة والتدريب المقدمة للطلاب والكوادر المصرية من الجانب الصيني.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية في تسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات الصينية من المقاطعة الراغبة للاستثمار في المحافظات المصرية في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظات في قطاعات مختلفة ودعم القيادة السياسية والحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن زيارة الوفد الصيني خطوة مهمة لتعميق وزيادة التعاون الثنائي والشراكة المستدامة بين الوزارة ومقاطعة سيتشوان الصينية مما يؤكد حرص الجانبين على توطيد علاقات التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين.

من جانبها، تقدمت تيان شيانج لي، بالشكر للوزيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لها والوفد الصيني، وأعربت عن انبهارها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد من المدن الذكية الجديدة في مصر وستكون عاصمة إدارية عظيمة بعد الانتهاء الكامل من المشروعات الحالية، كما أعربت عن سعادتها بالأماكن السياحية والثقافية التي زارتها خلال زيارتها الحالية للقاهرة.

وأكدت رئيسة مقاطعة سيتشوان الصينية، أهمية الدولة المصرية في مبادرة الحزام والطريق، والحضارتين المصرية والصينية، معربة عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والثقافية وتوفير المنح التدريبية للطلاب والكوادر المحلية المصرية في الصين.

وأشارت المسؤولة الصينية، إلى أن التبادل التجاري بين المقاطعة والحكومة المصرية بلغ حتى عام 2024 حوالي 1.7 مليار يوان صيني، متابعة: سنقدم كل الدعم لزيادته خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل المراكز المتقدمة التي تحتها مقاطعة سيتشوان في الاقتصاد الصيني بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بالمقترحات التي تم استعراضها فيما يخص مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح البلدين، وزيادة فرص التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية بالقاهرة في مختلف المجالات.

