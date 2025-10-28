قطعة فنية.. خبير آثار يكشف عن تصميم دعوات افتتاح المتحف المصرى الكبير

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن مصر تحولت إلى معرض فنون تشكيلية من لوحات فنية تجسّد عظمة المصرى وهناك تنسيق بين وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لاستقبال القادة وكبار المسئولين من مختلف دول العالم المشاركين فى الافتتاح.

ويشير الدكتور ريحان إلى تصميم استثنائى للدعوات يعد لوحة فنية تجمع بين الفخامة العصرية والهوية المصرية القديمة لتتحول الدعوة نفسها إلى تحفة فنية مبهرة تستحق العرض داخل المتاحف، مصممة على هيئة صندوق فاخر باللون الأزرق المصري العميق وهو اللون الذي اشتهر به المصري القديم في النقوش والجداريات زخرف من الخارج بنقوش ذهبية وفضية لامعة مستوحاة من الزخارف الملكية التي كانت تزيّن المقابر والمعابد.

وأضاف: عند فتح الصندوق، يكتشف المدعو مجسمًا مصغرًا للمتحف المصري الكبير، صُمم بدقة عالية ليجسّد الهيكل المعماري الحقيقي للمتحف بأضوائه وانعكاساته، في مشهد يوحي بعظمة المشروع القومي الذي يُعد أحد أهم إنجازات مصر الحديثة.

ولفت ريحان إلى أن نص الدعوة الرسمية مكتوبة على لفافة من ورق البردي مثبتة داخل الصندوق بطريقة فنية تُبرز قيمة الرسالة ومكانتها. ويُغلف التصميم بالكامل بخامات راقية تجمع بين الخشب الفاخر والمخمل الأزرق من الداخل في مزيج يعكس عبق التاريخ وأناقة الحاضر.

ونوه ريحان إلى اللوحة الفنية الثانية وهى محيط المتحف المصرى الكبير نتيجة ما قامت به محافظة الجيزة من تهيئة محيط المتحف الكبير وتحسين الرؤية البصرية كل الطريق الصحراوى من ميدان الرماية أمام المتحف إلى مطار سفنكس وطريق الفيوم من ميدان الرماية حتى الطريق الدائرى والطريق السياحى والطريق الدائرى الجنوبى، ووضع أعمدة إنارة وأعمدة ديكورية وزراعة 4000 شجرة وعدد 2200 نخلة 92 ألف متر مربع مسطحات خضراء 800 بانر طبقا للهوية البصرية عليها صور ملوك مصر القديمة حتى طريق الفيوم والإنارة بطريقة فنية هندسية سواءً الأشجار أوالمسطحات الخضراء، وعلى الطريق الصحراوى شخصيات تاريخية وسياسية وفنية ساهمت مع مصر تم تجسيدها فى لوحات معدنية مضاءة ليلًا 750 شخصية.

وأشاد بوضع تمثال ضخم ارتفاعه أكثر من 30 مترًا جمع بين الطابعين المصرى القديم والفن الحديث فى طريق مصر - الإسكندرية الصحراواى والمتصل بمطار سفنكس الدولي.

وقال ريحان: خصصت محافظة الجيزة شاشات عرض كبرى في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة لبث فعاليات حفل الافتتاح إلى جانب عرض البرومو الرسمي للحفل وشعار المناسبة لتمكين المواطنين من مشاركة الحدث في أجواء احتفالية وطنية، وشاشات عرض فى كل المحافظات واعلنت الحكومة السبت أجازة رسمية ليتابع أكثر من 100 مليون مصر الحدث المتفرّد فى تاريخ مصر المعاصر.

ولفت ريحان إلى أن محافظة القاهرة بدأت حملة دعائية شاملة من نشر لوحات دعائية على 100 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام وتركيب لوحات إعلانية مضيئة تُبرز تاريخ مصر عبر العصور على امتداد الطريق الدائري بقطاع شرق النيل.

وتستمر الاحتفالية العالمية الضخمة لافتتاح المتحف ثلاثة أيام متتالية، بحضور عدد من رؤساء الدول، والسفراء، وكبار الشخصيات الدولية والعامة بدعوات خاصة أما استقبال الجمهور فسيبدأ 4 نوفمبر.

ويذاع حفل الافتتاح الرسمي للمتحف مباشرة وحصريًا على منصة «تيك توك» التي يبلغ عدد مستخدميها حول العالم حوالي 1.59 مليار شخص الذى يقام فى السابعة والنصف مساء السبت 1 نوفمبر.

ويقود المايسترو المصرى العالمى ناير ناجي أوركسترا ضخمة تضم أكثر من 120 موسيقيًا مصريًا بمشاركة دولية من موسيقيين يمثلون أكثر من 70 جنسية، في عرض موسيقي يُنتظر أن يكون حدثًا استثنائيًا على مستوى الفن والثقافة يعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم يعد أضخم العروض الموسيقية في تاريخ مصر خلال الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما تصدر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في وزارة المالية عملات تذكارية غير متداولة بمناسبة الاحتفال من الذهب والفضة من فئات: جنيه الواحد، وخمسة جنيهات، وعشرة جنيهات، وخمسة وعشرين جنيهًا، وخمسين جنيهًا، ومائة جنيه.

ويستقبل المتحف زائريه من يوم 4 نوفمبر القادم صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، إلى جانب فترة مسائية يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

ويطبق المتحف أحدث تقنيات فى مجال سيناريو العرض المتحفى بتقديم تجارب تفاعلية تستخدم تقنيات الواقع المعزز والهولوغرام إلى جانب عروض صوتية وبصرية تُعيد لحظات من التاريخ المصري القديم بطريقة لم تشهدها المنطقة من قبل ويعرض مقتنيات توت عنخ آمون التى تبلغ 5537 قطعة لأول مرة فى التاريخ خاصة قناع الملك أغلى وأثمن قطعة أثرية فى العالم وكذلك كرسى العرش بطريقة مبتكرة مبهرة ويتعامل الضيوف مع القطع بطريقة QR Code عن طريق الهواتف الذكية لمعرفة ما وراء القطعة من تاريخ ومكان الاكتشاف وطريقة الاستعمال وغيرها كما تتوافر قاعات لمحاكات الواقع الافتراضى VR للتعرف على معالم الحضارة المصرية بارتداء نظارة خاصة.

ويعرض المتحف 57 ألف قطعة ويضم 5 قاعات عرض دائمة، منها 3 قاعات مساحتهم 18 ألف متر مربع يعرض بهم التسلسل التاريخى للحضارة المصرية القديمة من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر اليونانى والرومانى، ثم قاعتين مساحة كل قاعة 7 آلاف متر مربع مخصصة لمجموعة توت عنخ آمون.

يستقبل الزوار الملك رمسيس الثانى بطل الحرب والسلام الذى جاء إلى المتحف قبل استكمال البناء في 25 يناير 2018، والمسلة المعلقة التى جاءت من صان الحجر ويرى الزوار خرطوش رمسيس الثانى فى باطن المسلة واسم مصر بكل لغات العالم.

والدرج العظيم الذى يمتد على مسافة 64 متر بارتفاع 25م ويضم أكثر من 72 تمثالًا فى سيناريو عرض تاريخى يبدأ بملوك مصر القديمة ثم تماثيل علاقة الملوك بالمعبودات.

ويؤدى الدرج إلى عدة مستويات، قاعة عرض افتراضية، متحف الطفل، الجدار الزجاجى العملاق الذى نرى من خلاله الأهرامات الثلاثة وكأنها جزء من المتحف.