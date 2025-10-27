كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة رشا أحمد مهدي، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، لقاءًا موسعًا مع جميع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، بمشاركة الأستاذة دينا الجندي المقرر المناوب للجنة، اللواء محمد رفعت قمصان، عضو اللجنة ، وعدد من عضوات اللجنة ، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكدت الدكتورة رشا مهدى أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التمكين السياسي للمرأة المصرية من خلال تفعيل مشاركتها الفاعلة في انتخابات مجلس النواب المقبلة 2025، وأضافت أن مشاركة المرأة في الانتخابات مسؤولية وطنية ومجتمعية تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الجمهورية الجديدة.

وقدّم اللواء محمد رفعت قمصان عرضًا تقديميًا تناول فيه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، والأساس الدستوري لعام 2014 وما تضمنه من مواد تدعم تمكين المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية، كما استعرض المعايير الخاصة باختيار المقاعد المخصصة للمرأة وآليات تعزيز مشاركتها السياسية في البرلمان استنادًا إلى الإطارين الدستوري والتشريعي.

وأشار اللواء قمصان إلى أن المرأة تمثل 25٪ من مقاعد مجلس النواب، و50٪ على الأقل من المقاعد المخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن 10٪ على الأقل من مجلس الشيوخ، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

وفى ختام الاجتماع خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، واختتمت الدكتورة رشا مهدي بالتأكيد على أن مشاركة المرأة في الانتخابات مسؤوليه وطنية ومجتمعية تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الجمهورية الجديدة.