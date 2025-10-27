كتب- عمرو صالح:

أعرب ثروت عبدالباسط الخرباوي، المحامي وعضو مجلس الشيوخ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صدور قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل "تكليفًا وطنيًا ومسؤولية لخدمة الدولة المصرية".

وقال "الخرباوي"، في بيان له، إن هذه اللحظة تتجاوز حدود التكليف إلى عمق الانتماء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمجلس الشيوخ مكانته التاريخية كمنبر للفكر والرأي والخبرة، ومؤكدًا أن «مصر الحديثة لا تُبنى بالقوة وحدها، بل بالعقل الراجح والرأي الرشيد».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الانتماء إلى هذا المجلس هو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الحوار والعقل الوطني في صناعة القرار، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ يواصل اليوم رسالته التاريخية كـ«صوت للعقل المصري الجمعي» ومنبر للأمة بكل أطيافها.

واختتم الخرباوي، رسالته موجهًا الشكر للرئيس السيسي ولشعب مصر، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهده لأداء الأمانة وتحقيق ما يليق بمكانة الدولة المصرية وتاريخها العريق.