كشف الإعلامي محمود سعد خلال حلقة جديدة من برنامجه "باب الخلق" عن جانب من المعاناة اليومية لأهالي الصعيد، حيث واجه فريق البرنامج موقفًا مضطربًا أثناء محاولة تصوير أوضاع السيدات العاملات في إحدى القرى.

وقال سعد: "كنا رايحين نشوف ستات الصعيد الشقيانة عايشين إزاي.. بس الرجال كان ليهم رأي تاني"، في إشارة إلى محاولات منع التصوير من قبل بعض الأقارب.

وأضاف مقدم البرنامج خلال تصوير الحلقة، أن فريق العمل واجه اعتراضات من بعض الرجال على ظهور النساء في التصوير، "التصوير باظ وكانوا هيضربونا"، مما أدى إلى خلق جو من التوتر.

وتابع: "الرجالة كانوا هيضربونا والتصوير باظ"، مؤكدًا أن الموقف اضطرهم للتفاوض مع الأهالي لإتمام التصوير.

والتقط البرنامج خلال جولته حياة النساء في القرية، حيث أكدت إحدى السيدات التي تعمل في صناعة السجاد أنها تتقاضى 25 جنيهاً مقابل عملها لمدة 3 أيام متواصلة.

وأشارت إلى أن زوجها يعمل في الزراعة براتب يومي لا يتجاوز 60 جنيهًا، وأنهم يعانون من صعوبة توفير متطلبات الحياة خاصة مع ارتفاع الأسعار.

وأشارت السيدة إلى أن أسرتها تعتمد في غذائها أساساً على الفول والعدس والبصارة، مع ندرة تناول اللحوم.

وأكدت النساء خلال الحلقة التزامهن بالعادات والتقاليد في اللباس والخروج، مشيرات إلى أنهن يرتدين العباءة والنقاب عند الذهاب إلى المدينة.

وأضافت إحداهن: "من آذان المغرب الستات ما تشوفهاش في الشارع"، في إشارة إلى أن النساء لا يخرجن ليلاً وفقاً للتقاليد المتعارف عليها في الصعيد.