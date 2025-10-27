رئيس "المحطات المائية" يتفقد محول محطة كهرباء أسوان الأولى



أجرى المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الشركة، زيارة تفقدية إلى محطة كهرباء أسوان الأولى، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على أحدث المستجدات داخل المحطة.



وخلال الزيارة، تم استعراض مشروعات التطوير والتحديث التي تُنفَّذ حاليًا، وعلى رأسها أعمال تطوير المحول الخاص بالوحدة رقم (9)، وكذلك مشروع تحديث نظام الإثارة للوحدة ذاتها، والتي تُعد من أهم الأعمال الجارية لضمان رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء الفني للوحدات الإنتاجية بالمحطة.



كما حرص رئيس مجلس الإدارة، على الاطمئنان على سلامة المحول بعد أعمال التطوير والتأكد من جاهزية المعدات وكفاءة التشغيل، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع الأعمال داخل المحطة.



وأشاد الوفد، بجهود العاملين بمحطة أسوان الأولى وما يبذلونه من جهد متواصل في سبيل الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتحقيق أهداف الشركة في التطوير والتحديث المستمر.



تأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، ودعم العاملين، وتشجيع الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمحطات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.



