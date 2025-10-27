ارتفعت معدلات البحث من أولياء الأمور والطلاب عن رابط تقييمات الفصل الدراسي الأول، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة التقييمات الأسبوعية عبر موقعها الرسمي.

وأكدت الوزارة أن الرابط المخصص للتقييمات يتيح للطلاب التعرف على شكل ومحتوى التقييمات التي تأتي في إطار خطة الوزارة لمتابعة الأداء الدراسي أولًا بأول، ويمكن الدخول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

خطوات الدخول على التقييمات

أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالمرحلة الثانوية، وجاءت على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الضغط على قسم البوابة الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

اختيار المرحلة الثانوية من قائمة المراحل التعليمية المتاحة.

تحديد الصف الدراسي سواء الأول أو الثاني الثانوي.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

تحديد المادة الدراسية المراد الاطلاع على تقييمها.

ثم اختيار نوع المحتوى، سواء الكتاب المدرسي أو التقييمات الأسبوعية.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تظهر أمام الطالب التقييمات الخاصة بكل مادة بشكل منظم وواضح، بما يساعده على الاستعداد الجيد للامتحانات والتدريب على أنماط الأسئلة المختلفة.

