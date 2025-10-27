إعلان

تجارب تشغيل المونوريل.. 4 اختبارات لضمان كفاءة أنظمة الحماية

كتب : محمد نصار

02:09 م 27/10/2025

مسار المونوريل

أجرت الهيئة القومية للأنفاق، بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، اختبارات لأنظمة الحماية من أخطار الحريق (مكافحة حريق - سحب دخان - إنذار حريق - مسالك هروب) في بعض محطات وورشة مونوريل شرق النيل.


ياتي ذلك بهدف تجربة واختبار كل السيناريوهات الممكنة، والتعرف على مدى قدرة وجاهزية النظام للتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على سلامة الركاب.


وتشمل هذه الاختبارات، فحصًا دقيقًا للعناصر التالية:


1- أنظمة مكافحة الحريق: للتأكد من جاهزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ.
2- أنظمة سحب الدخان: لضمان إخلاء الدخان بسرعة وفاعلية.
3- أنظمة إنذار الحريق: للتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار في الكشف المبكر عن أي حريق.
4- مسالك الهروب: للتحقق من وضوحها وسلامتها لتأمين خروج الركاب في حالات الطوارئ.


الهيئة القومية للأنفاق تجارب تشغيل المونوريل أنظمة الحماية

