

أجرت الهيئة القومية للأنفاق، بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، اختبارات لأنظمة الحماية من أخطار الحريق (مكافحة حريق - سحب دخان - إنذار حريق - مسالك هروب) في بعض محطات وورشة مونوريل شرق النيل.



ياتي ذلك بهدف تجربة واختبار كل السيناريوهات الممكنة، والتعرف على مدى قدرة وجاهزية النظام للتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على سلامة الركاب.



وتشمل هذه الاختبارات، فحصًا دقيقًا للعناصر التالية:



1- أنظمة مكافحة الحريق: للتأكد من جاهزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ.

2- أنظمة سحب الدخان: لضمان إخلاء الدخان بسرعة وفاعلية.

3- أنظمة إنذار الحريق: للتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار في الكشف المبكر عن أي حريق.

4- مسالك الهروب: للتحقق من وضوحها وسلامتها لتأمين خروج الركاب في حالات الطوارئ.



