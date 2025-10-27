"السبكي": 870 مليون جنيه لتجهيز مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس



استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى دار صحة المرأة والطفل تُعد أول مستشفى عالية التخصص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، من خلال تقديم باقة من الخدمات الطبية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية والتجهيزات الحديثة.



وأضاف "السبكي"، أن التكلفة الاستثمارية لتطوير وتجهيز المستشفى بلغت 870 مليون جنيه، لتصبح أحد الصروح الطبية الحديثة التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 600 ألف مواطن من قاطني محافظة السويس، وتضم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل أقسام النساء والتوليد، الأطفال، الحضّانات، العناية المركزة، العمليات التخصصية، الأشعة، المعمل المركزي، الصيدلية الإكلينيكية، التعقيم المركزي، والطوارئ، فضلًا عن مبنى متكامل للعيادات الخارجية، ومعهد للتمريض، وقاعات تدريب حديثة، وسكن للأطقم الطبية والتمريضية.



وأشار إلى أن المستشفى قدم حتى الآن ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية في محوري صحة المرأة والطفل، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الطبي، موضحًا أن المستشفى يُعد أحد الركائز الرئيسية لشبكة مستشفيات الهيئة بمحافظات القناة، ويُسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال خدمات تخصصية متقدمة، ورعاية طبية متميزة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والتحول الرقمي في الخدمات الصحية.



ولفت رئيس الهيئة، إلى أن خطة التطوير المستقبلية للمستشفى تتضمن إضافة وحدات وخدمات جديدة مثل وحدة التصوير النسائي، وحدة للتلقيح الصناعي، ووحدة غسيل الكُلى للأطفال، وذلك لتعزيز قدرات المستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الطبية بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.



