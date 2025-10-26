إعلان

الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلا بشأن الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

11:42 م 26/10/2025

الشبورة المائية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا بشأن الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 29 درجة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من الشبورة المائية صباحاً والتي قد تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه ووسط سيناء، تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لذلك يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الطقس السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران