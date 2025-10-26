الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلا بشأن الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا بشأن الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 29 درجة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من الشبورة المائية صباحاً والتي قد تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه ووسط سيناء، تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لذلك يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.