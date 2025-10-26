وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي.. ويوجه بسرعة تلبية طلبات المواطنين

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة السويس.

يأتي هذا التفقد ضمن جولات الوزير الإشرافية الميدانية الدورية، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المباشرة على أداء المنشآت الصحية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين.

خلال الجولة، تفقد الوزير أقسام المجمع المختلفة، واستمع شخصيًا إلى شكاوى وملاحظات عدد من المرضى وذويهم، فيما يتعلق بالزحام وطول فترات الانتظار موجهًا بسرعة الاستجابة الفورية لمطالبهم وتحسين تجربة المريض داخل المنشأة. كما شدد على ضرورة فتح منافذ خدمية جديدة، وتقليل الزحام، لضمان انسيابية تقديم الخدمة وتسهيل حركة المرضى، مؤكدًا أن الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل.

اطلع الوزير على غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة، وتأكد من مستوى التجهيزات الطبية الحديثة، وآلية تشغيل الأجهزة، وتوافر المستلزمات والأدوية بالكميات الكافية، كما استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على العمل حول آليات استقبال الحالات الحرجة، موجهًا بتكثيف المتابعة الدورية للأداء، وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طوارئ صحية.

حرص الوزير على لقاء الأطقم الطبية والإدارية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية، ووجه بتكثيف برامج التدريب المستمر، ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مجمع السويس الطبي يُعد أحد النماذج الريادية في منظومة التأمين الصحي الشامل، من حيث التجهيزات المتطورة والبنية التحتية والكوادر المؤهلة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير الرعاية الصحية بجميع المحافظات، لضمان تحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمات طبية تليق بالمصريين.