الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات القادمة

كتب- عمرو صالح:

05:00 ص 26/10/2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أن هناك ظواهر جوية مسيطرة حيث حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

