وزير الرياضة يعلق على أزمة أرض الزمالك: "لن ينهار النادي"



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة ستقوم بدورها تجاه أزمة نادي الزمالك المتعلقة بسحب أرض السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهود الجارية لحل الأزمة.



وقال صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر: "سنقوم بدورنا مع الزمالك، وليس شرطًا كل ما يتم عمله يُعلن الآن"، موضحًا أن هناك محاولات ودعمًا ومتابعة مستمرة للتحقيقات في النيابة.



وأضاف الوزير أن سحب الأرض جاء بسبب انتهاء المهلة المحددة للبناء، متابعًا: "طالما كانت هناك فترة محددة لم يتم العمل خلالها في الأرض وانتهت ولم يتم البناء يتم سحب الأرض".



وأوضح الوزير: "المهلة كانت سنتين وانتهت"، مشيرًا إلى أن هناك محاولات أخرى في أمور أخرى ولكن لن يتم الإعلان عنها الآن.



وتعهد وزير الشباب والرياضة بدعم الزمالك، قائلاً: "كل الاحتمالات موجودة لمساعدة الزمالك، إن شاء الله خير ونحن داعمين بقدر المستطاع"، مؤكدًا أن كل الحلول موجودة وسيتم التوصل إليها في أقرب وقت.



وطمأن صبحي جماهير الزمالك، "لن ينهار نادي الزمالك واطمئنوا، وكل الاحتمالات موجودة ونحن سنساعد النادي".



وأشار إلى أن المساعدة ستكون في إطار القانون، سواء بحل أزمة الأرض أو توفير بديل، معربًا عن احترامه لجميع الجماهير وتأكيده على وقوف الحكومة خلف النادي حتى يستقر.



من جهة أخرى، أعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره بالشابة المصرية مريم سوليكا لاختيارها ضمن قادة الأمم المتحدة الشباب لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025، لتصبح أول شابة مصرية تحصل على هذا اللقب العالمي من بين أكثر من 33 ألف متقدم من 150 دولة.



وأشار إلى أن سوليكا من شباب مصر المبدعين الذين يقدمون جهودًا كبيرة لخدمة مجتمعهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.