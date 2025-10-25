نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لإدارة قطاع غزة

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لم يتلق أي عرض رسمي بشأن ترشحه لإدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه اطلع على الخبر عبر وسائل الإعلام مثل الجميع.

وقال "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، إن الأمر كان مفاجئًا له ولم يتم التواصل معه من أي جهة رسمية.

وأضاف، أن قبوله بأي دور محتمل في إدارة غزة يتوقف على شرط أساسي، وهو وجود حل واضح للدولتين يضمن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يمثل حلمًا شخصيًا له، بعيدًا عن أي أهداف أو مكاسب شخصية.

وتابع ساويرس قائلًا إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والعدالة في المنطقة، مؤكدًا أن دعمه للقضية الفلسطينية ينبع من قناعته بأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل سياسي عادل.

وأشار إلى أن الأنباء التي انتشرت حول ترشحه لإدارة غزة كانت مجرد تكهنات إعلامية، مضيفًا أن أي دور مستقبلي يتطلب إطارًا سياسيًا واضحًا يدعم السيادة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس رؤيته لتحقيق السلام.

وأوضح أن حلمه الأكبر هو رؤية دولة فلسطينية قبل وفاته، مضيفًا أن هذا الهدف يتجاوز أي مصالح شخصية، مشددًا على أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني يظل أولوية إنسانية وسياسية.