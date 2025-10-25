انطلقت صباح اليوم السبت من محطة مصر برمسيس الرحلة الثامنة والعشرون بالقطار رقم ( 1940 )، وعلى متنه مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم ضمن مشروع "العودة الطوعية"، والذي تنفذه وزارة النقل وممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار حرص الدولة المصرية على مواصلة دعمها الإنساني للأشقاء السودانيين وتقديم كل أوجه المساندة لهم لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى بلادهم في أمان.



وبتسيير هذه الرحلة، ارتفع عدد الركاب الذين استفادوا من المشروع إلى 26.584 راكبًا، وذلك من خلال تنسيق متكامل مع مختلف الجهات المعنية، ووفق خطة تشغيل دقيقة تضمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة.



ويأتي تسيير هذه الرحلات تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.



ومن المقرر أن يصل القطار أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب.



وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان رحلة مريحة وآمنة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن مشروع "العودة الطوعية" يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، ويعكس التزام مصر الدائم بدعم ومساندة الأشقاء في السودان.