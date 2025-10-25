قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر لعبت دورًا محوريًّا في إنجاز صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف الدويري، خلال حواره ببرنامج "الجلسة سرية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوضات استمرت لأكثر من 4 سنوات، وأسفرت عن إطلاق سراح شاليط مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، بفضل الوساطة المصرية.

وتابع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق بأن إحدى اللحظات الحاسمة في المفاوضات جاءت عبر مكالمة هاتفية تلقاها في الثالثة فجرًا أثناء وجوده في غزة، من شخص يُرجح أنه أبو عبيدة، متحدث "حماس".

وأشار الدويري إلى أن المتصل أبلغه برسالة شديدة اللهجة مفادها أن استمرار القصف الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين سيحول التفاوض إلى "جثة بدلًا من أسير حي"، وهي الرسالة التي نقلها فورًا إلى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتابع الدويري بأن مصر نقلت الرسالة رسميًّا إلى القيادة الإسرائيلية؛ بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مما أدى إلى هدنة فورية في 2006.

وأكد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق أن هذا التحرك أظهر قوة الدبلوماسية المصرية في فرض التهدئة وتجنب التصعيد؛ مما مهد الطريق لاستمرار المفاوضات.

ونوه الدويري بأن الوساطة الألمانية، رغم دخولها في المفاوضات بناءً على رغبة إسرائيل، لم تحقق اختراقًا نهائيًّا، لأن كلًّا من "حماس" وإسرائيل أدركتا أن النجاح يعتمد على مصر.

وأضاف وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق أن الوسيط الألماني، وهو ضابط مخابرات سابق، استفاد من الجهود المصرية التي قادها الراحل عمر سليمان؛ لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة بمفرده.

وأوضح الدويري أن إنجازًا ملموسًا تحقق بالتعاون مع الوساطة الألمانية؛ حيث تم الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو يثبت أن شاليط على قيد الحياة.

وتابع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق بأن هذا النجاح كان خطوة تمهيدية؛ لكن الدور المصري ظل الأساس في إتمام المرحلتَين الأولى والثانية من الصفقة.

وأكد الدويري أن ثقة حماس وإسرائيل في الوساطة المصرية، بقيادة جهاز المخابرات والقيادة السياسية، كانت العامل الحاسم في إنجاح صفقة شاليط.

وشدد الدويري على أن هذا الإنجاز عكس التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية دون انحياز لحركة بعينها؛ مما عزز مكانتها كوسيط موثوق.

