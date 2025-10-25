تعرف على آلية إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

نظَّمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، إجراءات انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ.

ويرصد "مصراوي" تلك الإجراءات كالتالي:

تنص المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس؛ بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ووفقًا للمادة 40، يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وحسب المادة 41 فإنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

وتؤكد المادة 42 في اللائحة، أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذةً بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وحسب المادة 43، تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أُعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44 في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ في الجلسات التالية للجلسة الافتتاحية للمجلسن؛ بحيث تشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس (الرئيس والوكيلَين)، ثم تتم دعوة الأعضاء لاختيار رغبات عضوية اللجان، وتحدد الجلسات التالية لإعلان قوائم تشكيل اللجان ثم الدعوة للانتخابات، وفي ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدًا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتشكل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلًا، و14 أمين سر.



اقرأ أيضًا:

اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026





رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام





أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة





وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل



