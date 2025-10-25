شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن ظاهرة غمر بعض الأراضي بالمياه على ضفاف النيل تأتي نتيجة التعديات على حرم النهر، وليس نتيجة أخطاء في إدارة المياه.

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الانتهاء من أعمال الحفر النفقي أسفل نهر النيل الخاصة بتمديد كابلات التغذية الكهربائية الواصلة من محطة محولات البساتين إلى محطة المحولات المغذية لمحطات مياه الشرب بجزيرة الذهب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين واستقرار خدمات مياه الشرب بالمحافظة.

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف في العالم؛ يحوي آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعه الأول بعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل النقابة، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل هيئة المكتب الجديدة، ومناقشة عدد من المقترحات والموضوعات المهمة التي تستهدف تطوير الأداء النقابي والمهني خلال المرحلة المقبلة.

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مفارقة طبية خطيرة، حيث أوضح أن الجهاز المناعي في جسم الإنسان يمكن أن يتحول من حامٍ للجسد إلى عدو له.

أكد الإعلامي عمرو أديب، على الدور التاريخي والمحوري لمصر في إدارة ملف غزة ودفع عملية السلام قدمًا.