يستعد المتحف المصري الكبير في القاهرة للافتتاح الكامل، ليتيح للزوار فرصة مشاهدة كنوز توت عنخ آمون ومجموعة ضخمة من الآثار المصرية في مكان واحد، ويعد هذا الافتتاح من أكبر الفعاليات الثقافية على مستوى العالم هذا العام.

ويقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، ويُعد أكبر مؤسسة ثقافية مخصصة لحضارة واحدة في العالم، بمساحة عرض تبلغ نحو 872 ألف قدم مربع، تضم عشرات آلاف القطع الأثرية، حيث كانت خطط افتتاحه قد بدأت منذ أكثر من عقد، وتأجلت عدة مرات حتى الآن، مع افتتاح تدريجي لبعض أجزائه.

ما أسباب تأجيلات افتتاح المتحف الكبير؟

واجه المشروع تحديات خارجة عن سيطرة إدارة المتحف، حيث تم الإعلان عن خطط المتحف لأول مرة في عام 1992، ووضع حجر الأساس بعد عشر سنوات على يد الرئيس السابق حسني مبارك، وأدت أحداث ثورة 2011 إلى تأجيل الافتتاح، وأثرت جائحة كوفيد-19 والحروب المستمرة في الدول المجاورة على جدول الافتتاح.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن عن 3 يوليو 2025 كموعد رسمي للافتتاح، وهو أول يوم محدد للمتحف، قبل أن يتم تأجيله إلى 1 نوفمبر بسبب التوترات الإقليمية.

وسيكشف افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل عن مجموعة كاملة تضم 5000 قطعة ذهبية تم اكتشافها مع توت عنخ آمون، لتُعرض جميعها لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة الفرعون عام 1922، ويضم المتحف 12 صالة عرض رئيسية تعرض تاريخ مصر بطريقة زمنية وموضوعية.

ويمر الزوار، قبل الوصول إلى الصالات، بسلم كبير محاط بتماثيل ضخمة، وصولًا إلى إطلالة بانورامية على أهرامات الجيزة من خلال نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف.

هل كانت أجزاء من المتحف مفتوحة سابقًا؟

بدأت الجولات المحدودة في الصالة الكبرى التي تضم تمثال رمسيس الثاني العملاق منذ عام 2023، وافتتح المتحف بشكل جزئي في أكتوبر 2024، حيث أتيح للزوار دخول معظم صالات العرض الرئيسية، باستثناء كنوز توت عنخ آمون والقوارب الشمسية، وهي القوارب الملكية القديمة المكتشفة بالقرب من الهرم الأكبر خوفو، والتي كانت معروضة سابقًا في متحف قريب حتى إغلاقه عام 2021.

ماذا سيحدث للمتحف المصري القديم؟

نُقلت العديد من القطع الأثرية من المتحف المصري القديم إلى المتحف الجديد، بما في ذلك قناع الموت الذهبي لتوت عنخ آمون، ولكن لا يزال المتحف القديم يحتوي على العديد من المعروضات الذي سيستمر في عرضها وإتاحتها للزائرين والسائحين من مختلف أنحاء العالم.

المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

تشهد منطقة الجيزة المحيطة بالأهرامات، والتي تضم المتحف المصري الكبير، إعادة تطوير منذ عام 2009، بما في ذلك إنشاء مركز زوار جديد، وتشغيل حافلات كهربائية للتنقل بين المواقع، بدءًا من أبريل الماضي، بالإضافة إلى إنشاء محطة مترو المتحف الكبير.

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، في تصريحات لمصراوي، أن الحجوزات لعام 2026 تشهد ارتفاعًا مقارنة بعام 2025، ويرجع ذلك إلى الترقب الكبير لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد أن سجلت البلاد رقمًا قياسيًا بزيارة 15.7 مليون سائح عام 2024، وتطمح إلى استقبال أكثر من 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

