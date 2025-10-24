متحدث فتح: التوافق الفلسطيني خطوة مصيرية لمواجهة مخططات إسرائيل

أكد الدكتور إياد أبوزنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن تحقيق التوافق الفلسطيني الفلسطيني يمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على أنه لا يعقل أن يبقى البيت الفلسطيني مفككًا ومفتتًا في مثل هذه الظروف.

وأوضح أبوزنيط خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حركته والسلطة الوطنية قدما إلى القاهرة خطوات عملية ملموسة لدفع عجلة هذا التوافق قدمًا.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو أمر تمهيدي لأي حل سياسي مستقبلي، موضحًا أن بعض الحكومات الإسرائيلية تسعى عمدًا إلى منع هذا التوحيد لقطع الطريق أمام أي حل سياسي حقيقي.

وأضاف المتحدث باسم فتح، أن تحقيق التوافق الحقيقي يتطلب وجود قرار فلسطيني جامع يختص بالحرب والسلم، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يبقى هذا القرار منفردًا لدى طرف واحد أو خاضعًا لجهة خارجية.

وأكد أبوزنيط أن هناك تفهمًا واسعًا للخطوات التي طرحتها السلطة وحركة فتح بين مختلف الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدف الواضح هو سد أي ثغرة قد تستغلها القوى الخارجية أو إسرائيل لاستغلال الانقسامات الفلسطينية وتفجير الوضع في المنطقة بأكملها.

ولفت إلى أن أولويات هذا الترتيب الداخلي تشمل وجود "سلاح واحد، وقانون واحد، وسياسة واحدة"، مشددًا على أن تكون الخطوة التالية في قطاع غزة "فلسطينية خالصة، مرتبة ومحسوبة بدقة".

